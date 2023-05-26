ماروتشكو: أوكرانيا تواجه صعوبات في توريد المؤن والذخيرة إلى خط المواجهة

قال الخبير العسكري الروسي أندريه ماروتشكو، إن القيادة الأوكرانية تواجه في الوقت الراهن صعوبات في نقل المؤن والذخيرة إلى خط المواجهة.

وذكر ماروتشكو، وهو مقدم عسكري متقاعد من جمهورية لوغانسك الشعبية، أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، لا يمكن للجيش الأوكراني توفير الذخيرة والمؤن في كل مكان للمواقع الأمامية الموجودة في دونباس.

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وأشار الضابط المتقاعد، إلى أن الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة يومين، جرفت أجزاء كثيرة من الطرق الترابية في دونباس.

وأضاف ماروتشكو أن "الجيش الأوكراني استخدم هذه الطرق لتزويد قواته في جبهات القتال، باللوجستيات والذخيرة والأسلحة المختلفة".

وأشار إلى أن عدد الخسائر التي لا يمكن تعويضها زادت في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا، بسبب عدم القدرة على إجلاء المصابين والجرحى من ساحة المعركة في الوقت المناسب.

المصدر: MK