ماروتشكو: أوكرانيا تنقل قوات احتياطية إلى أرتيوموفسك

قال الخبير العسكري الروسي الضابط المتقاعد أندريه ماروتشكو، إن السلطات الأوكرانية، تقوم بنقل قوات احتياطية إلى محيط مدينة أرتيوموفسك.

وأضاف: "تم تسجيل نقل مجموعات من القوات الاحتياطية الأوكرانية، إلى منطقة أرتيوموفسك وإلى المركز السكني تشاسوف يار القريب منها. ويجري نشر هذه القوات الاحتياطية في المناطق التي تكبد الجيش الأوكراني فيها، خسائر بشرية فادحة كقتلى وجرحى".

وأشار الخبير إلى أن الجانب الأوكراني، يستخدم سيارات الإسعاف المتوجهة لإجلاء الجرحى، كوسائل لنقل القوات الاحتياطية إلى منطقة القتال.

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تقع أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى الشمال من مدينة غورلفكا الكبيرة. وتعتبر أرتيوموفسك من محاور النقل الهامة جدا لتزويد المجموعة الأوكرانية في دونباس، وتستمر المعارك الشرسة للسيطرة عليها منذ عدة أشهر وحتى الآن.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن القوات تخوض معارك ضارية في الجزء الغربي من المدينة، فيما بذلت القوات الأوكرانية محاولات هائلة لاختراق دفاعات شمال وجنوب أرتيوموفسك، إلا أن القوات الروسية صدت تلك الهجمات.

المصدر: نوفوستي