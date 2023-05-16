بوشيلين: الجيش الأوكراني يرسل مزيدا من الحشود إلى أجنحة أرتيوموفسك

صرح القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن الجيش الأوكراني نقل المزيد من الحشود الإضافية إلى أجنحة مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

جاء ذلك في تصريح له صباح اليوم على الهواء في برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف، حيث تابع: "الموقف صعب على الأجنحة، وربما تكون هناك أعمال نشطة قريبا للعدو. لقد أصبحت أرتيوموفسك بالنسبة لأوكرانيا هي المشكلة الكبرى، وبطبيعة الحال، ألقوا بحشود كبيرة للغاية هناك. فقط على طول الأجنحة من أجل الدفاع. حققنا بعض النجاح، ونقلنا رجالنا من أقسام أخرى وعززنا الوضع، وأعتقد أن الوضع هناك يجب أن يستقر".

إقرأ المزيد

وبحسب بوشيلين، فإن الوضع في المدينة لا زال متوترا، إلا أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" يواصلون التقدم، وأضاف أن "هناك عددا أقل وأقل من المباني العالية التي أصبحت تحت سيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وكان بوشيلين قد قال في وقت سابق إن وحدات "فاغنر" تمكنت من احتلال عدد من المباني المرتفعة في غرب أرتيوموفسك، والتي كان نظام كييف يعتبرها أساسية بالنسبة له.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية فإن القوات تخوض معارك ضارية في الجزء الغربي من المدينة، فيما بذلت القوات الأوكرانية محاولات هائلة لاختراق دفاعات شمال وجنوب أرتيوموفسك، إلا أن القوات الروسية صدت تلك الهجمات.

المصدر: نوفوستي