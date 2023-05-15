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بوشيلين: القوات الروسية سيطرت على مرتفعات غربية في أرتيوموفسك

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بوشيلين: القوات الروسية سيطرت على مرتفعات غربية في أرتيوموفسك
Globallookpress Kremlin Pool
القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين (صورة أرشيفية)
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تواصل القوات الروسية تقدمها في أرتيوموفسك، وقد سيطرت على عدد من المرتفعات المهمة في القطاع الغربي من المدينة، التي كانت تحت سيطرة الجيش الأوكراني.

صرح بذلك القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، وأشار بوشيلين إلى تحسن موقف القوات الروسية كذلك في اتجاهات أفديفسكي ومارينسكي.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية قد قال يوم أمس الأحد إن القوات المسلحة الروسية صدت جميع الهجمات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم يسمح بأي اختراقات.

كذلك قال يان غاغين مستشار القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك بأن القوات الروسية تسيطر فعليا على ما يقرب من 90% من أراضي أرتيوموفسك، إلا أن الوضع هناك لا يزال متوترا.

وتابع بوشيلين أن جميع محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لمقاومة القوات الروسية باءت بالفشل، حيث قال: "في منطقة مسؤولية الفيلق الأول للجيش، نرى بعد التقدم للأمام، ونرى أن مواقعنا تتحسن في اتجاه أفديفسكي ومارينسكي. ولم تتوج خطوات العدو النشطة لإخراج القوات الروسية من مواقعها بالنجاح".

المصدر: تاس

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