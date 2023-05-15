الجيش الأوكراني يقصف لوغانسك بصواريخ Storm Shadow البريطانية

هز انفجاران مدينة لوغانسك الروسية صباح اليوم الاثنين بالقرب من محطة الحافلات بالمدينة.

صرح بذلك الرئيس السابق لمكتب تمثيل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا روديون ميروشنيك بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "وصل صاروخان إلى منطقة محطة الحافلات في لوغانسك وهم يضربون على الأرجح وفقا لنفس السيناريو".

وصرح الخبير العسكري المتقاعد في جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، في حديث له لقناة "روسيا 24"، بأن القوات الأوكرانية قد تكون قد استخدمت من جديد صواريخ Storm Shadow البريطانية. حيث تابع ماروتشكو: "لقد سمع شهود العيان الصوت المميز لتحليق صاروخ، لذلك يمكنني افتراض أنها صواريخ Storm Shadow التي هاجمت المدينة في السابق".

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وأشار ميروشنيك إلى شهود العيان أفادوا بأن الانفجار الأول كان مكتوما، والثاني منتشرا، فيما أفاد مراسل وكالة "نوفوستي" أن الضربة سقطت على مدرسة الملاحة الجوية السابقة، وقد تم تطويق المكان الآن وتعمل خدمات الطوارئ والأمن هناك، وأشار إلى وجود عدد غير قليل من المنازل السكنية في الجوار، ومدرسة قريبة من مكان الانفجار.

وبحسب المراسل، فقد تم العثور على شظايا صاروخ أجنبي الصنع في موقع الانفجار.

وكانت القوات الأوكرانية قد شنت، مساء يوم 12 مايو، هجوما صاروخيا على شركة "بوليباك" لمنتجات البلاستيك في لوغانسك ومصنع "ميلام" لمعالجة اللحوم. ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم استخدام صواريخ Storm Shadow البريطانية في هذا الهجوم، ثم قامت المقاتلات الروسية بإسقاط الطائرات الأوكرانية التي أسقطت هذه الصواريخ.

في اليوم التالي، وجهت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة أخرى لقرية "يوبيليني" بضواحي لوغانسك، وأصيبت سيدة مسنة، ولحقت أضرار بـ 7 مبان سكنية. ووفقا للمكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق، فقد استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية أيضا صاروخ Storm Shadow.

وStorm Shadow هو صاروخ كروز خفي يطلق جوا من الطائرات، وهو تطوير مشترك بين Matra الفرنسية وBritish Aerospace البريطانية وتنتجه MBDA. ويبلغ سعر الصاروخ الواحد حوالي 2 مليون جنيه إسترليني. ويبلغ مداه 250 كيلومترا، إلا أن بعض تعديلاته تصل إلى 560 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي