كشف رئيس لجنة التحقيق في وقائع التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لروسيا فاسيلي بيسكاريف، أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في روسيا في عام 2022.

وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس الدوما، إنه "وفقا لنتائج العام الماضي، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي تمول أنشطة العملاء الأجانب في بلادنا. وفي عام 2022، خصصت الولايات المتحدة حوالي 270 مليون روبل لهذه الأغراض".

وأوضح أنه حسب البيانات والأرقام الرسمية التي تم التوصل إليها نتيجة المراقبة، مثلت المبالغ التي تلقاها الأجانب قبل عام 60 مليون روبل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة نفسها أعلنت مؤخرا أنها ستنفق حوالي 9.5 مليار دولار "لدعم الديمقراطية في العالم" في 2022-2024.

وقال إن "أصحاب النوايا الطيبة" في الولايات المتحدة لا يدخرون المال على حملات التلفيق والتضليل المناهض لروسيا.

وأضاف أن "أتباع الولايات المتحدة الذين يستاءون من وضعهم المزعج كعميل أجنبي، يعدون تقارير كريهة الرائحة للتشهير ببلدهم".

المصدر: نوفوستي