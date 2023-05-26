الكرملين يعلق على عزم شولتس الاتصال ببوتين

علق المتحدث باسم الكرملين على تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس حول نيته الاتصال بالرئيس الروسي، منوها بأن الرئيس بوتين منفتح لأي حوار يصب في حماية مصالح البلاد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس بوتين مستعدا للتواصل مع المستشار الألماني أولاف شولتس وإن جرت أي محادثة هاتفية، "لم يتصل بعد (المستشار)".

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف: "الحوار ضروري.. الرئيس بوتين منفتح دائما على الحوار الضروري بالطبع من أجل حماية مصالح بلدنا".

إلى ذلك صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقت سابق من اليوم، بأنه يخطط لإجراء مكالمة هاتفية جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس في حديث لصحيفة "Kölner Stadt-Anzeiger" الألمانية: "لقد مر وقت طويل منذ آخر مكالمة هاتفية. لكنني أخطط للتحدث مع بوتين مرة أخرى في الوقت المناسب".

المصدر: نوفوستي





