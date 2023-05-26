صحفية أمريكية متحولة جنسيا: انتصار أوكرانيا سيساعد في تقوية مجتمع المثليين

قالت سارة آشتون سيريليو، الصحفية الأمريكية المتحولة جنسيا، والتي عادت من أوكرانيا مؤخرا، إن "انتصار أوكرانيا سيساعد في تقوية مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم".

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جاء ذلك في حوار لها مع "واشنطن بليد" أقدم الصحف المخصصة لمجتمع LGBT، حيث تابعت أنه "بانتصار أوكرانيا ستنقص البلاد القادرة على اضطهاد الأوكرانيين وأعضاء مجتمع الميم بلدا واحدا".

وأكدت سيريليو على أن أوكرانيا "ستلحق هزيمة تحويلية بالغزاة الروس، بحيث يتعين على روسيا نفسها أن تنظر إلى الداخل فيما يتعلق بالأخطاء التي ارتكبوها في مجال حقوق الإنسان. وأن يفهموا الثمن الباهظ الذي سيدفعونه مقابل أشياء مثل احتجاز مراسل (وول ستريت جورنال)، إيفان غيرشكوفيتش رهينة".

المصدر: Washington Blade