المبعوث الصيني يدعو لوقف إطلاق النار والحفاظ على الأراضي الروسية الجديدة

دعا المبعوث الصيني لتسوية الأزمة الأوكرانية لي هوي إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في أوكرانيا، مع احتفاظ روسيا بالأراضي الجديدة.

جاء ذلك وفق ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين تحدثوا إلى لي هوي، حيث أرسل المبعوث الصيني "إشارات واضحة" تدعو الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار مع استمرار سيطرة روسيا على مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، وفقا لمسؤولين تحدثت إليهم "وول ستريت جورنال"، دون أن تقدم الصحيفة اقتباسات دقيقة من المحاورين.

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وقال مسؤولون غربيون للصحيفة إنه من السابق لأوانه رفض جهود الصين لحل النزاع سلميا. في الوقت نفسه، يشكون في أن تكون الصين "وسيطا نزيها" في أي مفاوضات، بسبب قربها من موسكو. وفي رأيهم، لن يكون السلام ممكنا، حتى تسحب روسيا قواتها من أوكرانيا.

وقال دبلوماسي لم يذكر اسمه كان حاضرا في المحادثات مع لي هوي للصحيفة: "أوضحنا أن تجميد الصراع ليس في مصلحة المجتمع الدولي، حتى تسحب روسيا قواتها". وبحسب قوله، فقد أبلغ المبعوث الصيني خلال المفاوضات بأنه "من المستحيل فصل أوروبا عن الولايات المتحدة الأمريكية"، وأن أوروبا لن تتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

كذلك قال دبلوماسي آخر للصحيفة إن البعثة الصينية ربما تكون "تختبر وحدة الغرب وتحاول إظهار المبادرة". ووفقا لمحاور آخر في "وول ستريت جورنال" فإن اهتمام الصين الرئيسي في المفاوضات هو "إقناع روسيا بأنها لن تخسر في الصراع العسكري مع أوكرانيا، ولن تستخدم أسلحة نووية".

المصدر: وول ستريت جورنال