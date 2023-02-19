آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /19.02.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- الدفاع الروسية: أوروبا تسلم أوكرانيا مواد مشعة لاستفزاز واسع النطاق واتهام موسكو به
- بيسكوف: كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية ستتمحور حول العملية العسكرية الخاصة
- مسؤول: من غير المرجح أن يناقش مؤتمر ميونيخ للأمن تفجيرات "السيل الشمالي"
- الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية
- "بلومبيرغ": أوكرانيا ضحية مفارقة غربية قاسية لن تمكنها من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا
- بكين: لن نمرر أية محاولات أمريكية للتأثير على العلاقات الروسية الصينية
- بوريل: أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية لكن انضمامها لم يحن بعد
- لجنة التحقيقات الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم على جسر القرم
- بوريل: تعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو
- صحيفة " ذا صنداي تايمز" تكشف ملجأ زيلينسكي السري تحت الأرض
- "غلوبال تايمز": بعد أوكرانيا سيشعل "الناتو" حربه في تايوان
- مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بقصف نفذته قوات كييف على دونيتسك
- واشنطن تحذر بكين من عواقب تقديم أسلحة "فتاكة" محتملة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا
- البيت الأبيض: "ليس هناك ذرة من الحقيقة" في تحقيق هيرش عن تفجير "السيل الشمالي"
- بلينكن: واشنطن لديها أدلة ملموسة حول تقديم أسلحة غير فتاكة صينية لروسيا
- بلينكن: الولايات المتحدة تطلب من ماسك استخدام شبكة ستارلينك في أوكرانيا
- "بوليتيكو": واشنطن تحث زيلينسكي على هجوم مضاد على الروس بشكل عاجل
- وزير الخارجية الأمريكي: ليس مجديا تزويد الأوكرانيين بأسلحة لا يجيدون استخدامها
- وارسو تطالب واشنطن بتعزيز وجودها العسكري على أراضيها وبلينكن يرد
- خبراء: وصول بيربوك إلى منصب المستشارة الألمانية ضئيل ويحتاج لتفكك التحالف
- بكين تدعو واشنطن لحل الأزمة الأوكرانية بدلا من التكسب منها
- "بلومبرغ": واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا
- "صنداي تايمز": كييف ستستلم في أبريل أقل من ربع الدبابات الموعودة
- ضابط أمريكي يسخر من طلب زيلينسكي "المفرط" في البرلمان البريطاني
يتبع..