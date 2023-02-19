مقتل طفلة في بيلغورود جراء قصف أوكراني اليوم الاحد

لقيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما مصرعها يوم الأحد، خلال قصف من الجانب الأوكراني لقرية نوفايا تافولجانكا بمنطقة شيبيكينسكي بمقاطعة بيلغورود الروسية.

وكتب حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف، في قناته على "تيليغرام": "تم تحديد هوية الفتاة - فاسيليسا 12 سنة.. في وقت القصف، حيث كانت تتحدث مع والدها على الهاتف، وانفجرت القذيفة خلف ظهرها.. لن يتمكن أحد من مواساة والدتها ووالدها، ولا كلمات عزاء ستبعث طفلتهما الوحيدة".

وأضاف رئيس المنطقة، أنه توجه إلى مكان المأساة، وبحسب قوله، نتيجة قصف القوات الأوكرانية، دمرت تسع قذائف مدفعية ثلاثة منازل خاصة، ومبنى خارجيا وسيارة.

وتعرضت عدة مناطق في مقاطعة بيلغورود يوم الأحد، لقصف من القوات الأوكرانية، وفي مزرعة بمنطقة ستاري فولوكونوفسكي، تضررت أسرة واحدة، وتضرر خط الكهرباء.

وفي قرية بوروز، بمنطقة غرايفورون، تحطمت النوافذ في منزل خاص، وتضرر أحد خطوط الكهرباء، كما تضرر خط نقل الطاقة في ستاروسيلي بمنطقة كراسنوياروزسكي.

المصدر: تاس