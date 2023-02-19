مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بقصف نفذته قوات كييف على دونيتسك

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح بقصف نفذته القوات الأوكرانية على مركز مدينة دونيتسك، والعديد من المرافق المدنية وألحقت بها أضرارا جسيمة.

ووفقا لمراسل RT، سامي أبو دياب، فإن الجرحى سقطوا جراء استهداف نظام كييف مركز مدينة دونيتسك برشقة صاروخية من طراز غراد.

وقال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية أطلقت 40 صاروخا، باتجاه دونيتسك خلال دقيقتين.

وتعرضت منطقة فوروشيلوفسكي بدونيتسك للقصف، حيث أبلغت إدارة المدينة عن أضرار لحقت بمكتبة ومدرسة ومنطقة المتنزه وروضة أطفال، كما أعلن عمدة المدينة، أليكسي كولمزين أن من بين الجرحى طفلان.

المصدر: تاس