يرى خبراء أن فرص وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك لشغل منصب المستشارة متدنية، لذلك من غير المرجح أن يحاول الخضر تفكيك التحالف الحالي لإجراء انتخابات مبكرة.

في وقت سابق ، ذكرت مجلة دو ديمانش الفرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي، أن بربوك تريد الترشح لمنصب المستشار في حالة حل البوندستاغ بسبب الوضع في أوكرانيا.

يرى نيكولاي توبورنين، الأستاذ المشارك في القانون الأوروبي في جامعة موسكو للعلاقات الدولية: "أن هذه الفرضيات تبقى نظرية. أنا أعتقد أن فرص إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ضئيلة".

وأضاف: "لكي ترشح أنالينا بربوك نفسها لمنصب المستشارة، من الضروري أن يستقيل الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة أولاف شولز والاشتراكيين الديمقراطيين. في الوقت نفسه، لا تظهر استطلاعات الرأي العام أن الائتلاف الذي تمثله بربوك يتمتع بشعبية عالية للغاية".

وشدد الخبير على أن" إجراء الانتخابات الآن حدث خطير للغاية، لأن كلا من الخضر والاشتراكيين الديمقراطيين يمكن أن يخسروا، عندها سيصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للسلطة، وهو من جانبه لن يتبرع بمنصب المستشار لأي شخص".

في وقت سابق، خلال اجتماع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قالت بربوك إن الدول الأوروبية "في حالة حرب ضد روسيا" ودعت الدول الأوروبية إلى بذل المزيد من الجهد معا من أجل أوكرانيا. بعد هذه التصريحات تعرضت بيربوك لانتقادات شديدة من قبل النواب والأحزاب، ودعاها البعض إلى الاستقالة.

المصدر: ريا نوفوستي.