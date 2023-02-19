"صنداي تايمز": كييف ستستلم في أبريل أقل من ربع الدبابات الموعودة

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، أن أوكرانيا ستتسلم 50 دبابة من أصل العدد الإجمالي 320 التي وعدها الغرب بتقديمها، وذلك بحلول أوائل أبريل القادم.

وأشارت الصحيفة اليوم الأحد، إلى أن كييف تترقب وصول حوالي 320 دبابة غربية، ولكن بحلول أبريل لن تتسلّم سوى 50 منها إلى خطوط المواجهة، وأكدت أن الدول الغربية تخشى ألّا تكون هذه المدرعات كافية لتغيير الوضع في ساحة المعركة.

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وبالتالي، فإن المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة، سترسل فقط أول 4 دبابات "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا في مارس المقبل.

من جهتها، ترسل البرتغال 3 دبابات "ليوبارد 2"، وفي الوقت نفسه تستعد بولندا لإرسال 14 دبابة "ليوبارد 2" في المستقبل القريب.

وفي نفس الوقت أضافت الصحيفة أن كتيبة دبابات "ليوبارد" التي تعمل في صفوف الجيش الألماني، لا يزال نصفها فقط مكتملا. ومن المتوقع أيضا تسليم الدبابات من النرويج وفنلندا.

المصدر: تاس