صحيفة أمريكية: نظام كييف في لحظة حرجة وهذه فرصته الأخيرة

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة الأسبوع القادم عن تقديم حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف وفرض عقوبات جديدة على روسيا.

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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية أن الكونغرس الأمريكي يدرس مسألة تخصيص 10 مليارات دولار لدعم ميزانية أوكرانيا. وقالت: "تعمل إدارة بايدن أيضا بالتعاون مع الكونغرس على الموافقة على تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدة مباشرة لميزانية كييف ومن المتوقع أن تعلن عن تقديم حزمة كبيرة جديدة من المساعدات العسكرية في الأسبوع القادم وفرض عقوبات إضافية على الكرملين".

وأشارت إلى أن واشنطن تحاول إفهام كييف بأن النزاع في أراضيها يقترب حاليا من لحظة حرجة عندما يحصل الجانب الأوكراني بفضل المساعدة العسكرية الغربية على فرصة لتغيير الوضع في ساحة المعركة. وتحذر واشنطن من أن الفشل في القيام بذلك سيجعل من الصعب على كييف تلقي نفس القدر من المساعدات العسكرية الجديدة كما كان من قبل، وذلك بسبب معارضة الجمهوريين في الكونغرس وتغير المواقف بين الحلفاء الأمريكيين في أوروبا.

ونقلت الصحيفة عن ممثل رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قوله: "سنواصل محاولة إقناعهم بأنه لا يمكننا عمل كل شيء إلى أجل غير مسمى".

المصدر: تاس