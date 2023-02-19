بلينكن: واشنطن لديها أدلة ملموسة حول تقديم أسلحة غير فتاكة صينية لروسيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن تعتزم قريبا نشر بعض الأدلة التي تبين المساعدة العسكرية الصينية لروسيا.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "في الأشهر الأخيرة، شهدنا تقديم مساعدة غير فتاكة، وهي مصممة لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.. سيتم نشر هذه المعلومات قريبا".

كما زعم بلينكن، أن بكين "تفكر بجدية في تقديم مساعدة فتاكة لروسيا"، في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية، إلى أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالأسلحة.

وفي أواخر يناير، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تحث الصين على عدم دعم العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا له، تعتزم واشنطن اتخاذ إجراءات ضد تلك الشركات، بما في ذلك الموجودة في الصين، التي تنتهك نظام العقوبات الأمريكية ضد موسكو.

كما علق كيربي على الأنباء التي زعمت، نقلا عن مصدر، أن الإدارة الأمريكية كانت تسجل "بعض الأنشطة المقلقة للشركات الصينية"، بزعم تزويد روسيا بـ "مساعدة عسكرية غير فتاكة"، والتي، مع ذلك لا تشكل انتهاكا لنظام العقوبات الأمريكية أحادية الجانب.

كما ذكرت الأنباء، أن الجانب الأمريكي لا يعرف ما إذا كانت السلطات الصينية على علم بما يحدث، وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق، إن واشنطن تحذر بكين من "عواقب تقديم" مساعدة لموسكو في هذا المجال.

المصدر: تاس