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واشنطن تحذر بكين من عواقب تقديم أسلحة "فتاكة" محتملة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا

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واشنطن تحذر بكين من عواقب تقديم أسلحة
AP
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حذرت الولايات المتحدة الصين من عواقب توفير أسلحة فتاكة محتملة لروسيا في الصراع في أوكرانيا، وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنه سيكون "خطا أحمر".

وقالت غرينفيلد: "نرحب بحقيقة أن الصين في مؤتمر ميونيخ للأمن، صرحت بأنها تريد السلام في أوكرانيا، لأن هذا هو ما نسعى دائما لتحقيقه في مثل هذه المواقف، لكننا واضحون أيضا، أنه إذا كانت هناك أي نية أو جهود لدعم روسيا في الصراع في أوكرانيا، فهذا غير مقبول. ونعتبره خطا أحمر".

ووفقا لها، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوضوح للصين، حول عواقب مثل هذه الخطوة.

وقالت غرينفيلد: "لن نقدم على أنفسنا ونعلن عن خططنا، لكننا أوضحنا للصين أنه ستكون هناك عواقب إذا اتخذوا مثل هذا القرار السلبي".

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة "إن بي سي": "في الأشهر الأخيرة، شهدنا تقديم مساعدة غير فتاكة، وهي مصممة لمساعدة العمليات العسكرية الروسية.. سيتم نشر هذه المعلومات قريبا".

كما زعم بلينكن، أن بكين "تفكر بجدية في تقديم مساعدة فتاكة لروسيا"، في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية، إلى أن الأمر يتعلق، من بين أمور أخرى، بالأسلحة.

المصدر: تاس

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