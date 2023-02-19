وزير الخارجية الأمريكي: ليس مجديا تزويد الأوكرانيين بأسلحة لا يجيدون استخدامها

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الاعتقاد السائد في واشنطن يؤكد بأن كييف غير قادرة على الاستفادة بشكل كبير من الأسلحة التي لم تتدرب على استخدامها قوات كييف.

وقال الوزير بلينكن في مقابلة مع شبكة CBS، اليوم الأحد، ردا على سؤال الصحفي حول ما إذا كانت واشنطن تؤيد إرسال مقاتلين غربيين إلى كييف من قبل دول أخرى: "نقوم بالتركيز على محاولة بذل قصارى جهدنا لتزويد أوكرانيا بما تحتاجه عندما تكون بحاجة للرد على تحدّ تواجهه في لحظة معينة."

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وأضاف: "لقد أوضحنا دائما أنّه لا ينبغي لنا التركيز على أي أنظمة أسلحة معيّنة، لأنّ هذه ليست المشكلة الوحيدة. نحن بحاجة للتأكد من أن الأوكرانيين مدربون على استخدامها، وأن لديهم القدرة على صيانتها. لأنه إذا لم يتم تدريبهم على تشغيلها، فإنها لن تعود عليهم بالكثير".

وأردف قائلا: "إذا لم يتمكنوا من الحفاظ عليها وانهارت خلال أسبوع، فلن يفيدهم ذلك كثيرا."

واستدرك بلينكن: "بعض هذه الأنظمة من ذاك النوع أو الآخر معقّدة للغاية، ولم يستخدمها (الأوكرانيون) من قبل، ونحن بحاجة للتأكد من أنهم يستطيعون استخدامها بفعّالية."

وردا على سؤال توضيحي "حول ما إذا كان الحديث عن الطائرات المقاتلة"، أجاب بلينكن: "إنّني أتحدّث عن أي معدات عسكرية معقّدة لم يكن لدى الأوكرانيين خبرة في استخدامها في الماضي".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أيضا أنه في الوقت الحالي، "تهدف المساعدة العسكرية الأمريكية لكييف ضمان أن القوات الأوكرانية تصمد أمام العمليات الهجومية للجانب الروسي."

وقال في هذا الجانب: "لكنّنا نتوقع تماما أن تشن أوكرانيا هجومها المضاد في الأشهر المقبلة. من الضروري أن يكون لديهم كل ما يحتاجون إليه لهذا الهجوم المضاد وما قد يحتاجون إليه في غضون عام أو عامين. نحن نعمل على ذلك أيضا."

المصدر: تاس