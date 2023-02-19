الصين تعرب عن استعدادها لتعزيز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة الأوكرانية

قال رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إن بكين مستعدة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني إن وانغ يي، بحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ، الأزمة الأوكرانية، وأكد أن الصين ملتزمة بشدة بتعزيز السلام والمفاوضات، ومستعدة لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي والسعي بثبات إلى حل سياسي.

كما شدد وانغ يي على أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون من أجل "تحقيق المزيد من الاستقرار في العالم".

وقال المسؤول الصيني متحدثا في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم السبت، إن الصين ستعد وثيقة تعرض فيها موقفها بشأن تسوية سياسية للصراع في أوكرانيا بحلول نهاية فبراير.

المصدر: نوفوستي