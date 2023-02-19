مسيرة حاشدة ضد "الدعم النازي لأوكرانيا" وسط العاصمة الأمريكية (فيديو + صور)

تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، مظاهرة احتجاجية حاشدة، ضد "الدعم العسكري النازي" المقدم للحكومة الأوكرانية.

وتجمع حوالي مائة شخص أمام نصب لنكولن التذكاري، قبل بدء "مسيرة الغضب ضد آلة الحرب" التي أطلقها الحزب الليبرتاري الأمريكي.

وحمل المتظاهرون لافتات ضد "الدعم النازي لأوكرانيا"، وكذلك الأعلام الروسية، وحمل أحد المتظاهرين لافتة تحمل الفكرة الرئيسية لمقال الصحفي سيمور هيرش: "بايدن فجر السيل الشمالي".

وقال المنظمون، إن المتظاهرين سيدعون إلى إنهاء الدعم المالي لأوكرانيا، ومحادثات السلام، وكذلك حل حلف "الناتو"، وبعد التجمع أمام النصب التذكاري، تم التخطيط لمسيرة إلى البيت الأبيض.

ودعا عضو مجلس النواب السابق رون بول، للمشاركة في التظاهرة، ووفقا له، فإن مجموعة واسعة ومتنوعة للغاية ستجتمع "لإدانة تحرك واشنطن المجنون نحو حرب عالمية ثالثة".

وسبق أن أرسلت روسيا، مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على معدات عسكرية ستصبح هدفا مشروعا للقوات الروسية.

ووفقا للدبلوماسي، تشارك الولايات المتحدة وحلف "الناتو" بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

المصدر: نوفوستي