"بلومبيرغ": أوكرانيا ضحية مفارقة غربية قاسية لن تمكنها من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا

أفادت صحيفة Bloomberg في مقال نشرته، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى حلف الناتو قريبا.

وأوضح كاتب المقال هال براندز، أن هنالك خطتين غربيتين لمستقبل أوكرانيا، الأولى هي الانضمام إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أن ذلك لن يحصل قريبا، بسبب قواعد الحلف التي تنص على عدم انضمام الدول التي تواجه مشاكل إقليمية في أراضيها، أو تعاني من الصراعات والنزاعات المسلحة.

أما الخطة الثانية، وفقا للكاتب، فهي اعتبار أوكرانيا "حليفة" للغرب، ومواصلة إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

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وأشار الكاتب، إلى أنه سيكون من الصعب على أوكرانيا الحفاظ على قواتها المسلحة في حالة قتالية جيدة، نتيجة تردي الاقتصاد الأوكراني، بسبب الصراع الدائر، الأمر الذي سيدفعها للاعتماد بشكل أكبر على الغرب.

وتابع الكاتب: "أن أوكرانيا ستكون ضحية مفارقة غربية قاسية، عندما يحيل شرط واحد بينها وبين الانضمام إلى حلف الناتو".

ونوه الكاتب، بأن أوكرانيا ستبقى جناحا اقتصاديا للغرب، وستقوم واشنطن وحلفاؤها بتمويل الدفاعات الأوكرانية.

وخلص إلى أنه حتى لو لم تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وانتهى الصراع القائم في أوكرانيا، فإن هذه النهاية ستكون بداية "التزام غربي طويل تجاه أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي