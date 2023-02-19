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بوريل: تعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو

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بوريل: تعزيز الدول الأوروبية لقدراتها الدفاعية لا يلغي دور الناتو
Gettyimages.ru
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن حلف الناتو هو حجر الأساس في الدفاع عن القارة الأوروبية، مضيفا أن تعزيز دول القارة لدفاعاتها لا يلغي دور الحلف.

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وقال بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد: "حلف الناتو هو حجر الأساس في الدفاع عن أوروبا ولكن ذلك لا يمنع من بناء قدرات أوروبية خاصة بالقارة".

وأضاف: "الدول الأعضاء مثل فرنسا وألمانيا وبولندا بدأت تعزيز القدرات الدفاعية"، مؤكدا أن تعزيز تلك القدرات "لا يلغي دور الناتو".

كما دعا بوريل الدول الأوروبية إلى التعاون والوحدة فيما يخص الإنفاق الدفاعي واعتباره أولوية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت وكالة الدفاع الأوروبية في نهاية العام الماضي أن الإنفاق الدفاعي لدول الاتحاد الأوروبي تجاوز لأول مرة 200 مليار يورو خلال عام 2021، مضيفة أن معدل الإنفاق زاد بنسبة 6% مقارنة بعام 2020.

وذكرت الوكالة آنذاك أن إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا كانت من أكثر الدول التي زادت من إنفاقها الدفاعي.

المصدر: سبوتينك

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