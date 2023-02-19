مسؤول: من غير المرجح أن يناقش مؤتمر ميونيخ للأمن تفجيرات "السيل الشمالي"

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف أن مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن سيدخل في التاريخ بأكثر الطرق المخزية بسبب صمته المهلك إزاء تفجيرات "السيل الشمالي".

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وكتب كوساتشوف في صفحته على "تلغرام": "الموضوع الأكثر أهمية هو تفجيرات "السيل الشمالي". من الصعب تصور موضوع آخر إلى جانب الأزمة الأوكرانية تخص قضايا الأمن والتعاون بشكل مباشر لمثل هذا الحد. لكن مؤتمر ميونيخ يبحث أوكرانيا (برأيي روسيا). أما التفجيرات غير المسبوقة في تاريخ البشرية الحديث فعلى ما يبدو فإننا لن نسمع ولو كلمة واحدة حولها، من المنصة على الأقل".

وعبر السياسي الروسي عن اعتقاده بأن سبب ذلك واضح، مضيفا: "أولا، كانت عملية التفجير عملية لحلف الناتو. وثانيا، لأن مؤتمر ميونيخ هو مؤتمر لحلف الناتو أيضا. وما الذي يجب بحثه إذن؟".

وأضاف أن النظام المعتمد على قواعد حلف الناتو يقضي بالحق الحصري للحلف، أولا في ارتكاب أخطاء بلا عقاب ثم تنفيذ استفزازات متعمدة والآن في القيام بأعمال إرهابية تخريبية.

وتابع: "ومن أجل ترسيخ مثل هذه "القواعد" تجتمع نخبة الناتو عاما بعد عام في ميونيخ. وسيدخل المؤتمر الحالي بأكثر الطرق المخزية في التاريخ بسبب صمته القاتل على تفجيرات بحر البلطيق".

المصدر: نوفوستي