فاينانشيال تايمز: الغرب فشل في إقناع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية بالانحياز ضد روسيا

ذكرت فاينانشال تايمز أن الدول الغربية أرادت استخدام مؤتمر ميونيخ الأمني لإقناع دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية بتشديد سياستها الخارجية تجاه روسيا ، لكن هذه الجهود باءت بالفشل.

وفقا للصحيفة: فشل القادة الغربيون في إقناع قادة دول ما يسمى بالجنوب العالمي بفكرة أن تصرفات روسيا في أوكرانيا تهدد أمن أوروبا.

ويشير المقال إلى أن ممثلي دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية في الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الدول الغربية في ميونيخ كانوا أكثر قلقا بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة وقضايا الأمن الغذائي من الوضع في أوكرانيا.

وشددت الصحيفة على أن الدول النامية لا تثق في الدول الغربية بسبب رفضها دفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها وعدم رغبتها في مشاركة لقاحات فيروس كورونا في بداية الوباء.

المصدر: تاس