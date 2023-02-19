بلينكن: الولايات المتحدة تطلب من ماسك استخدام شبكة ستارلينك في أوكرانيا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن ممثلين من البيت الأبيض بحثوا مع الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس إيلون ماسك استخدام شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك في أوكرانيا.

وقال بلينكن خلال مقابلة أجراها مع شبكة إن بي سي عرضت الأحد: "لا يمكنني الحديث عن محتوى محادثاتنا، لا يسعني إلا القول إن هناك مثل هذه المناقشات".

في يناير، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن تشكيل مجموعات من الطائرات المسيرة الهجومية، والتي سيتم تجهيزها بمحطات اتصالات ستارلينك التي تعمل عبر الأقمار الصناعية.

في 9 فبراير ، أعلن رئيس سبيس إكس جوين شوتويل قرار تقييد وصول الطائرات المسيرة الأوكرانية إلى شبكة ستارلينك. وأوضحت أن التكنولوجيا لم يتم تطويرها لتصبح سلاحا. ومن جانبه أشار ماسك إلى أن شبكة ستارلينك ضرورية لضمان التواصل في أوكرانيا، ولا ينبغي استخدامها للتصعيد، ما قد يؤدي لاندلاع حرب عالمية ثالثة.

المصدر: تاس