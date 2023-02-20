شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعرض 200 نموذجا لأسلحة روسية بمعرض "أيدكس 2023" في أبو ظبي

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، تقديم عدة عينات من المعدات العسكرية والأسلحة لمؤسسة المجمع الصناعي العسكري الروسي في معرض "أيدكس 2023" في أبو ظبي، لأول مرة.

في إطار المعرض الروسي الموحد الذي تنظمه الشركة، والموجود في جناح منفصل، من المخطط أن يظهر للشركاء الأجانب أكثر من 200 نموذج واعد لجميع فئات القوات المسلحة.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إجراء محادثات بين الوفد الروسي وممثلي وكالات إنفاذ القانون في دول الشرق الأوسط على هامش المعرض، كما ستقيم "روس أوبورون إكسبورت" عروضا عامة عن الأسلحة والمعدات العسكرية في الجناح الروسي.

في الجناح المشترك لشركة "روس أوبورون إكسبورت"، ستعرض الشركات والممتلكات الصناعية الدفاعية الرائدة في روسيا منتجاتها، بما في ذلك شركة "ألماز آنتي" و"أورالفاغونزافود"، و"كلاشنكوف" و"المجمعات عالية الدقة" و"تيخنوديناميكا" و"شفابي" و"روسأليكترونيكا" و"مصنع أوليانوفسك للذخائر".

وسيرأس الوفد الروسي، نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية، ووزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف.

ولأول مرة، سيتم عرض بندقية القنص ORSIS 12.7 عالية الدقة، وقاذفة اللهب الحرارية MPO-A خارج روسيا، كما سيتم عرض نموذج كامل الحجم لبندقية قنص "تشوكافين" من طراز كلاشينكوف لأول مرة في معرض أجنبي.

بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة في الشرق الأوسط، ستعرض شركة "روستيخ" للعملاء المحتملين صاروخ جو-أرض "لومار" (Izdeliye 305)، وراجمة صواريخ من طراز "تورنادو – إس"، الأمر نفسه ينطبق على الذخيرة الحارقة شديدة الانفجار ZUOF23 عيار 30 ملم مع إمكانية التفجير عن بعد، وهو أكثر فعالية بعدة مرات من الطلقة العادية.

كما سيتم عرض عدد من بنادق كلاشنكوف الحديثة، وعلى وجه الخصوص، بنادق "إيه كي -12"، و"إيه كي -15" و"إيه كي -19" التي تم تطويرها وفقا لخبرات الاستخدام القتالي، والتي يستخدمها الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مجموعة واسعة من أسلحة الصواريخ والمدفعية الروسية، بما في ذلك نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات " خريزانتيما إس" و "كورنيت إيه إم"، وسيتم تمثيل الطيران بطائرة "كش ملك" التكتيكية الخفيفة، وطائرة النقل العسكرية Il-76MD-90A وطائرات الهليكوبتر القتالية "كا – 52" و "مي 28 إن إيه"، بالإضافة إلى طائرات النقل العسكرية "مي 171 ش".

وسيتم تمثيل المركبات المدرعة بواسطة دبابة "تي 90 – إم إس"، وناقلة الجند المدرعة "بي تي -3 إف"، ومركبة المشاة القتالية "بي إم بي – 3 إم"، ونظام قاذف اللهب الثقيل "توس -1 إيه"، ومركبة دعم دبابة "تيرميناتور" القتالية، ودبابة برمائية خفيفة من طراز "سبروت – إس دي إم 1".

وتؤكد "روس أوبورون إكسبورت"، أن كل هذه العينات أثبتت بالفعل كفاءتها في ساحة القتال، وتم اختبارها في سياق عمليات قتالية حقيقية ضد القوات الإرهابية.

وفي المعرض، سيتم تزويد الشركاء أيضا بمجموعة واسعة من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات والمجمعات من مختلف المجالات والأغراض، بما في ذلك S-400 Triumph وAntey-4000 وS-350E Vityaz وViking وTor من التعديلات المختلفة.

المصدر: تاس