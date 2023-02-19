ضابط أمريكي يسخر من طلب زيلينسكي "المفرط" في البرلمان البريطاني

سخر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، من طلب زيلينسكي طائرت مقاتلة، مشيرا إلى أن التدريب على الطيران العسكري سيستغرق مدة طويلة، بسبب افتقار كييف إلى طيارين محترفين.

وقال ريتر: "كما ترون، لا يمكنك فقط ركوب طائرة حديثة وتتوقع أن تقلع من الأرض وتكون قادرا على المشاركة في قتال عنيف كامل".

وأوضح الخبير، أن التدريب عادة ما يستغرق عدة سنوات، وفي الوقت نفسه، يستغرق البرنامج المختصر في الولايات المتحدة حوالي ستة إلى ثمانية أشهر.

وقال ريتر: "كما قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، ثمانية أشهر ستكون متأخرة".

وفي النصف الأول من فبراير، طلب الرئيس الأوكراني من لندن، خلال خطاب ألقاه في البرلمان البريطاني، طائرات مقاتلة.

كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" لاحقا، نقلا عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أصدر رئيس الوزراء ريشي سوناك، تعليمات لوزير الدفاع بن والاس لمعرفة المعدات التي يمكن أن تنقلها البلاد إلى القوات الأوكرانية.

وأوضح الوزير بدوره أن المملكة المتحدة "لا يتعين عليها" إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي