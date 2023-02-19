زيلينسكي: الوضع العسكري الميداني في مدينة أوغليدار صعب للغاية

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الوضع في اتجاه مدينة أوغليدار في دونباس، صعب للغاية.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة في اجتماع مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي عقد يوم الأحد: "أفاد الجنرال يوري سودول، بأن الوضع باتجاه أوغليدار صعب للغاية".

ووفقا له، تحدث القائد العام للقوات الأوكرانية، فاليري زالوجني في الاجتماع، عن الوضع بشكل عام في الجبهة وسير التعبئة.

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن العدو يواصل نقل الاحتياطيات في اتجاه أوغليدار، بغض النظر عن الخسائر.

وقال بوشيلين: "في اتجاه أوغليدار، لا يزال الوضع صعبا، نظرا لاستمرار العدو في نقل الاحتياطيات، بكميات كبيرة، وبغض النظر عن الخسائر، تحشد سلطات كييف جميع القوى البشرية وليس فقط العسكريين من القوات الأوكرانية.. يمكننا الآن أن نقول إن تلك الأكواخ الموجودة في الجزء الشمالي من أوغليدار، وما إلى ذلك تخضع لسيطرة قواتنا، لكن حتى الآن لا يوجد أعمال قتالية في المدينة نفسها".

المصدر: نوفوستي