لجنة التحقيقات الروسية تؤكد تورط أوكرانيا في الهجوم على جسر القرم

أكد رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن الخدمات الخاصة الأوكرانية تقف وراء تنظيم الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وتم إثيات هذه الرواية خلال التحقيق.

وقال: "خلال التحقيق تم إثبات الرواية من أن الخدمات الخاصة الأوكرانية متورطة في تنظيم هجوم إرهابي على جسر القرم".

وأشار باستريكين، إلى أنه تم بالفعل تحديد هوية 12 شخصا على صلة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة، بمن فيهم مواطنو أوكرانيا وأرمينيا وجورجيا وروسيا، من بينهم 8 رهن الاعتقال.

وقال: "حاليا، تجري تحقيقات الخبراء، بما في ذلك الفحوصات الفنية في القضية الجنائية، بناء على الأدلة المادية التي تم العثور عليها في مكان الحادث".

وخلص باستريكين، إلى أن "جميع المعلومات الواردة ملخصة ومنظمة من أجل تكوين صورة كاملة عما حدث والأشخاص الآخرين المتورطين في هذه الجريمة".

وفي الساعات الأولى من صباح يوم 8 أكتوبر 2022، انفجرت شاحنة على جسر القرم، متسببة في اشتعال النيران في سبع ناقلات للسكك الحديدية وانهيار اثنتان من ممرات الجسر جزئيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحادث بأنه هجوم إرهابي.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن منظم الهجوم على جسر القرم هو قسم المخابرات الرئيسي في وزارة الدفاع الأوكرانية.

وفقا للأمن الفيدرالي، تم تمويه العبوة الناسفة على شكل لفائف باستخدام شريط البولي إيثيلين الإنشائي على 22 منصة نقالة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 22.8 طن، وفي أوائل أغسطس تم إرسالها من ميناء أوديسا إلى مدينة روسه البلغارية.

وتم الكشف أن رومان سولومكو كان أحد المشاركين في تنظيم الشحنة من بلغاريا إلى ميناء بوتي في جورجيا، ثم إلى أرمينيا، وأبلغ جهاز الأمن الفيدرالي عن احتجاز خمسة مواطنين روس، وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، شاركوا في التحضير للهجوم الإرهابي.

المصدر: تاس + RT