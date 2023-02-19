وارسو تطالب واشنطن بتعزيز وجودها العسكري على أراضيها وبلينكن يرد

تناقش واشنطن ووارسو إمكانية تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا، بحسبما صرح به رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، بُثّت اليوم الأحد.

وعند سؤاله عن وجود أي دليل على أن الولايات المتحدة مستعدة لنشر قوات إضافية في بولندا استجابة لطلبات من وارسو، أجاب مورافيتسكي: "نحن بصدد مناقشة إدارة الرئيس (جو) بايدن أن وجودهم يجب أن يكون أكثر ديمومة، وكذلك توسيعه."

وأضاف: "لكنني أقدّر حقا إرسال أنظمة باتريوت (الدفاع الجوي) ومنظومات وذخائر متطورة للغاية".

وبحسب قوله، يُمكن أن "تتم عمليات التسليم هذه بالتزامن" مع نشر المزيد من القوات العسكرية الأمريكية في البلاد.

المصدر: تاس