"بوليتيكو": واشنطن تحث زيلينسكي على هجوم مضاد على الروس بشكل عاجل

عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بولندا، طالبت إدارة البيت الأبيض أوكرانيا، بتكثيف الإجراءات في ساحة المعركة، وتحقيق نجاحات عاجلة، أو القيام بهجوم مضاد على القوات الروسية.

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، يخشى المحللون الأمريكيون، من أن تلحق روسيا الهزيمة بنظام كييف في الجنوب والشرق، وأن تتأخر الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، طالبت إدارة بايدن على وجه السرعة، إدارة الرئيس فلاديمير زيلينسكي، بتعزيز مكاسبها وربما شن هجوم مضاد خاص بها.

كما قال العديد من المسؤولين، إن البيت الأبيض أبلغ فريق زيلينسكي، بالاستعداد للهجوم الآن حيث تتدفق الأسلحة والمساعدات من واشنطن وأوروبا بحرية، خشية أن يصبح الدعم من جيران أوكرانيا الأوروبيين محدودا قريبا".

ووفقا للخبراء، لا يزال لدى روسيا ميزتان مهمتان في ساحة المعركة، القوات والوقت، على هذه الخلفية، فإن تصرفات حلف شمال الأطلسي مشكوك فيها إلى حد كبير.

وأضاف الخبراء: "نعتقد أنه لم يتضح بعد ما إذا كان بايدن سيكون قادرا على الحفاظ على وحدة الناتو، سيكون الأمر أكثر صعوبة".

وقال العميد ديفيد هيكس، الذي قاد جميع القوات الأمريكية وقوات "الناتو" المشاركة في تدريب القوات الجوية الأفغانية وتقديم المشورة لها: "سيتعين على أوكرانيا إظهار نتائج المساعدة الواردة".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، إن حلف شمال الأطلسي يستعد للصراع في أوكرانيا منذ 2014، وأشار إلى أن العملية الخاصة الروسية "لم تغير الحلف"، لكنها أظهرت فقط أهمية التعزيز الأكبر للدفاع الجماعي.

المصدر: نوفوستي