أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن اللجنة جمعت أدلة على تورط القيادة العسكرية والسياسية لأوكرانيا في الإبادة الجماعية لسكان دونباس الناطقين بالروسية.

وقال باستريكين: "على مدار تسع سنوات من العمل، جمع موظفو لجنة التحقيق آلاف المجلدات من المواد التي تؤكد ارتكاب القوات المسلحة لأوكرانيا والكتائب المتطرفة للجرائم، وقائع الفظائع التي تم إثباتها وتوثيقها بشكل مؤكد من قبل، وأصبح التحقيق أساسا لاتهام موضوعي ومحفز، خاليا من أي تحيز أو غموض، كلهم ​​يظهرون بشكل مباشر، تورط أعلى قيادة عسكرية وسياسية لأوكرانيا في الإبادة الجماعية للسكان الناطقين بالروسية في دونباس، وهي جرائم ضد سلام البشرية وأمنها، وكذلك جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "نتائج العمل واسع النطاق والمنهجي لمحققي لجنة التحقيق الروسية، ستعرض على المحكمة والمجتمع الدولي بأسره".

واختتم قائلا: "اليوم، نحن على استعداد لتقديم نتائج عملنا للجمهور في شكل يسهل الوصول إليه لأي قارئ، تم جمع مقتطفات من شهادات الشهود والصور والوثائق في الكتاب الأبيض لجرائم نظام كييف".

المصدر: تاس