بوريل: أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية لكن انضمامها لم يحن بعد

صرح الدبلوماسي بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية، لكن عضوية الاتحاد الأوروبي تحتاج لمراحل وشروط.

وقال بوريل: "أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية، ومستقبل أوكرانيا سيكون في الاتحاد الأوروبي".

وبحسب قوله، فقد أشار القادة الأوروبيون بالفعل إلى أن "أوكرانيا ومولدوفا، ولاحقا جورجيا ستكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والعملية مفتوحة".

وأضاف: "مع ذلك، لا تتوقعوا أن يتم ذلك بين عشية وضحاها، دون شروط".

ومنح الاتحاد الأوروبي العام الماضي أوكرانيا ومولدوفا، صفة مرشحين للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأشارت المفوضية الأوروبية في موادها إلى أن عملية الانضمام إلى الاتحاد ككل تتكون من ثلاث مراحل، الأولى هي الحصول الرسمي على وضع المرشح، قبل بدء مفاوضات العضوية.

والمرحلة الثانية، المفاوضات، ولا يمكن أن تبدأ إلا بعد الموافقة بالإجماع من قبل دول الاتحاد على التفويض بالتفاوض، وتتضمن هذه المرحلة اعتماد الدولة المرشحة لتشريع الاتحاد الأوروبي الحالي وتنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وتعتمد وتيرة المفاوضات على سرعة الإصلاحات وعملية الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، وعندما تكتمل المفاوضات والإصلاحات المصاحبة لها بشكل صحيح، يمكن للبلاد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

والحصول على صفة المرشح رسميا، هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت مقدونيا الشمالية مرشحة منذ 2005، والجبل الأسود منذ 2010 وصربيا منذ 2012، فيما كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي