بيسكوف: كلمة بوتين أمام الجمعية الفيدرالية ستتمحور حول العملية العسكرية الخاصة

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيولي في كلمته المقبلة أمام الجمعية الفيدرالية اهتماما خاصا لموضوع العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد: "تدور حياتنا كلها الآن حول موضوع العملية العسكرية الخاصة. وتؤثر هذه العملية بطريقة أو بأخرى على حياتنا كلها والحياة في القارة. ولذلك، بالطبع، يجب أن نتوقع أن يولي الرئيس اهتماما كثيرا لها".

وأكد أن كلمة بوتين تعد خبرا هاما دائما، واصفا إياها بـ "أهم الفعاليات الرئاسية في غضون سنة".

وأضاف: "بالطبع ينتظر الجميع في مثل هذه المرحلة المسؤولة والصعبة للغاية من تنميتنا، الرسالة على أمل سماع تقييم لما يحدث وتقييم للعملية العسكرية الخاصة وللوضع الدولي ورؤية الرئيس لكيفية تعاملنا مع هذا وكيف سنتطور لاحقا. وأعتقد أن هذا أهم شيء ينتظره الجميع وهو أهم شيء يجب أن يركز عليه الرئيس بطريقة أو بأخرى".

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة أمام الجمعية الفيدرالية في 21 فبراير الجاري.

المصدر: نوفوستي