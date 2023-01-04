آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.01.2023/
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم
قناة بولندية تنشر عبارة "دفاع روسيا البطولي" خلال إحدى نشراتها!
الدفاع الروسية: العسكريون يبدأون مهمة جديدة لرفع الألغام في لاوس
مصدر دبلوماسي يكشف عن بعض محاور محادثات أردوغان المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي
مسؤول: منظومة للدفاع الجوي قضت على جسم كروي غامض في مقاطعة روستوف
الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين قرب المطار في شبه جزيرة القرم
روغوزين يبعث إلى السفير الفرنسي شظية من قذيفة Caesar أصابته بدونيتسك
سيفاستيانوف: البابا بنديكتوس السادس عشر كان يؤمن بالنبوءة المصيرية عن روسيا
خبير اقتصادي يحدد الدولة الوحيدة المستفيدة من الأزمة في أوكرانيا
"هذا الرجل أحمق": بريطانيون ينتقدون سوناك بعد محادثة مع زيلينسكي
الخارجية الروسية: محاولات إخراج روسيا من الشرق الأوسط مصيرها الفشل
شاهد عيان: العسكريون الأوكرانيون يطلقون النار على زملائهم المستسلمين
رئيس الوزراء البلجيكي السابق يقرّ بالفشل الذريع للعقوبات ضد روسيا