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مقتل شخصين في قصف أوكراني لمدينة فاسيلييفكا

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مقتل شخصين في قصف أوكراني لمدينة فاسيلييفكا
ria.ru
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لقى شخصان مصرعهما، نتيجة قصف أوكراني استهدف مبنى سكنيا في مدينة فاسيلييفكا، الواقعة في إقليم زابوروجيه.

وأفاد عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه، ورئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت مبنى الإدارة العسكرية في مدينة فاسيلييفكا، إلا أنها أصابت مبنى سكنيا مجاورا، ما تسبب بمقتل شخصين، ويجري العمل على إحصاء الجرحى.

وأضاف، أن الهجوم تم باستخدام راجمات الصواريخ الأمريكية متعددة الإطلاق HIMARS.

 

المصدر: نوفوستي

 

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