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مسؤول: منظومة للدفاع الجوي قضت على جسم كروي غامض في مقاطعة روستوف

أخبار روسيا

مسؤول: منظومة للدفاع الجوي قضت على جسم كروي غامض في مقاطعة روستوف
Sputnik
أرشيف
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أفاد محافظ مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، بأن منظومة للدفاع الجوي عملت مساء أمس الثلاثاء في أراضي المقاطعة للقضاء على جسم كروي الشكل.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "في الساعة 22:00 تقريبا من أمس الثلاثاء بدأ عمل منظومة للدفاع الجوي على بعد 7 كيلومترات من التجمع السكني سلطان سالي في منطقة مياسنيكوفسكي. وعلى ارتفاع 2,5 كيلومتر تم اكتشاف جسم صغير كروي الشكل كان يطير في مهب الريح بحرية. واتخذ قرار بالقضاء عليه".

ودعا المحافظ سكان المقاطعة لضبط النفس، مؤكدا أن السلطات "تستخدم كل القوات والوسائل الموجودة لضمان الأمن. وأجواء المقاطعة مغطاة بأنظمة الدفاع الجوي".

المصدر: نوفوستي

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