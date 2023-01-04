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خبير اقتصادي يحدد الدولة الوحيدة المستفيدة من الأزمة في أوكرانيا

مال وأعمال

خبير اقتصادي يحدد الدولة الوحيدة المستفيدة من الأزمة في أوكرانيا
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اعتبر الاقتصادي مارك تواتي على قناة بي إف إم التلفزيونية. أن الهند استفادت من الصراع في أوكرانيا، حيث يقوم الروس الآن ببيع النفط إلى الهند وهو ما لم يحدث من قبل.

وقال الخبير الاقتصادي: "الهند استفادت من الصراع في أوكرانيا، حيث يقوم الروس الآن ببيع النفط إلى الهند، وهو ما لم يحدث من قبل. في الهند، تتم معالجته وإعادة بيعه بشكل أكبر، لا سيما في أوروبا".

من ناحية أخرى أشار الخبير إلى أن الهند استفادت أيضا من "المتاعب التي وقعت فيها الصين من خلال انتزاع جزء من السوق منها". منوها بأنه بشكل عام سيكون العام المقبل 2023 صعبا حيث سيكتسح الركود العالم كله.

المصدر: نوفوستي

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