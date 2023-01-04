"هذا الرجل أحمق": بريطانيون ينتقدون سوناك بعد محادثة مع زيلينسكي

علق قراء صحيفة "The Daily Mail" على التصريح الأخير لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حول مواصلة دعم أوكرانيا.

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وكتب مشارك أطلق عليه لقب "failings": "هذا الرجل أحمق".

وأشار آخر بلقب "birds eye" إلى أن "دافعي الضرائب البريطانيين يرتجفون عندما يعد ريشي بعمل شيء ما".

وأضاف "Glanford Spong": "الدولة التي لا تسمح لنفسها بزيادة الأجور، يمكن أن تسمح لنفسها بتقديم هدايا مالية في الخارج".

وسخر "fantom flang flinger" قائلا: "لا توجد هناك أموال للقطاع العام البريطاني، لكن يوجد الكثير من المال لأوكرانيا".

وكتبت "BellaO1984": "نعم، تجاهلوا البريطانيين الذين يحاولون إعداد وجباتهم أو تدفئة منازلهم! حلّوا هذه الحكومة، فهي عديمة الجدوى ولا تهتم بالشعب!"

وأيدها "Lover of Dogs": "على سوناك أن ينتحى، إذ أنه يوزع أموالنا يسارا ويمينا في حين لا يزال الناس في حالة مأساوية".

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، سابقا، بأن سوناك أعلن أثناء مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن لندن ستواصل تقديم دعمها لأوكرانيا على المدى الطويل.

وألحق نمو تكلفة المعيشة أضرارا بملايين الأسر في بريطانيا. وكانت دائرة الرقابة المالية البريطانية أعلنت أن نحو 32 مليون بريطاني يواجهون صعوبات في دفع فواتيرهم في ضوء التضخم المرتفع والنمو القياسي لتكلفة المعيشة.

وقام البنك البريطاني برفع سعر الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساسية من 3% إلى 3,5%. كما أفاد بأن اقتصاد بريطانيا دخل في حالة ركود من المتوقع أن يستمر عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. وبلغ معدل التضخم السنوي في بريطانيا، وفق نتائج نوفمبر الماضي، 10,7%.

المصدر: نوفوستي