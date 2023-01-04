مواطن بولندي قد يسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لتأييده العملية الروسية الخاصة

قالت وكالة "نوفوستي"، نقلا عن وكالة Polska Agencja Prasowa، إنه قد يحكم على مواطن بولندي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لتأييده العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وذكرت الوكالة، أن النيابة العامة البولندية، وجهت فعلا تهمة تأييد العملية الروسية في أوكرانيا، لأحد المواطنين البولنديين.

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وأوضح توماش أوريبوك المتحدث باسم مكتب المدعي العام لمنطقة سفيدنيتسيا، أن الرجل متهم "بتأييد بدء واستمرار الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والموافقة على العنف المستخدم ضد السكان الأوكرانيين بسبب انتمائهم".

ووفقا للمتحدث، قام المتهم في الفترة من 24 فبراير إلى 4 مارس من العام الماضي، بنشر تسجيلات ذات صلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحسب التهم قد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وقال المتحدث: "تم استجواب المواطن مارتشين. م. واعترف بنشر المنشورات على حسابه الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه ذكر في شرحه أنها لا تحتوي على محتوى يؤيد الحرب".

وأشار المتحدث إلى أن المتهم موجود حاليا خارج البلاد ، لكن ذلك لا يؤثر على "سير القضية".

المصدر: نوفوستي