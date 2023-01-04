بولندا تحاكم روسيا وبيلاروسيا بتهمة "التجسس"

قالت الناطقة باسم النيابة العامة البولندية ألكساندرا سكشينياج، للصحفيين اليوم الأربعاء، إنه سيتم تقديم مواطن روسي وآخر بيلاروسي للمحاكمة في بولندا بتهمة "التجسس".

وأضافت: "وجه المدعي العام إلى المحكمة لائحة اتهام ضد روسي ومواطن بيلاروسي. تم اتهام الاثنين بممارسات نشاطات تجسس".

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وأشارت الناطقة، إلى أنه تم اعتقال المواطن الروسي والمواطن البيلاروسي، في بولندا في أبريل 2022.

في وقت سابق، حذرت الخارجية الروسية الرعايا الروس الموجودين في الدول الأوروبية، من تنصت أجهزة المخابرات الأجنبية عليهم ببرامج معظمها من إنتاج إسرائيلي. وأكدت أن لا أحد محميا من ذلك.

وشدد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، على أن موسكو تتابع عن كثب فضيحة "الحقائق التي كشفت عن استخدام سلطات عدد من الدول الأوروبية لبرامج تجسس لأغراض سياسية".

المصدر: نوفوستي