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وزارة الدفاع: فرقاطة "الأميرال غورشكوف" نفذت إطلاقا تجريبيا لصاروخ تسيركون فرط الصوتي

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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة الجديدة "الأميرال غورشكوف" نفذت إطلاقا تجريبيا لصاروخ تسيركون فرط الصوتي من مياه بحر بارنتس وأصابت هدفا بحريا في البحر الأبيض.

وأشارت الوزارة، إلى أن الرمي الصاروخي المذكور، تم في إطار اختبار أنواع جديدة من الأسلحة.

ووفقا لمعطيات المراقبة الموضوعية، نجح الصاروخ المجنح من طراز تسيركون، في إصابة هدف بحري يقع على مسافة حوالي 1000 كيلومتر بدقة عالية.

ووفقا للمعطيات كذلك، ثبت أن تحليق الصاروخ فرط الصوتي، تم مع كل المعايير المحددة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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