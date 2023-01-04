رئيس الوزراء البلجيكي السابق يقرّ بالفشل الذريع للعقوبات ضد روسيا

أكد رئيس الوزراء البلجيكي السابق وعضو البرلمان الأوروبي، غي فيرهوفشتات، فشل عقوبات الاتحاد الأوروبي الذريع في تحقيق أهدافها ضد روسيا، التي استفادت من هذه العقوبات خلافا للمتوقع.

وكتب فيرهوفشتات على "تويتر": "تسع حزم عقوبات وتأثير أقل من الصفر".

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واعتبر فيرهوفشتات أن العقوبات عادت بالفائدة على روسيا فقط، معتمدا على جدول مؤشرات التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي، الذي يظهر ارتفاع حجم المبيعات التجارية الروسية لمعظم دول الاتحاد الأوروبي في الفترة من فبراير إلى أغسطس 2022 مقارنة ببيانات العام السابق.

وأكد مايك والاس، عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، أن سياسة الاتحاد الأوروبي ضد روسيا انعكست على معيشة المواطنين العاديين في الاتحاد الأوروبي، وتهدد 21.9% منهم بالفقر.

وأعلنت الجمارك الفيدرالية الروسية تسجيل الميزان التجاري الروسي فائضا قياسيا خلال عام 2022.

المصدر: نوفوستي