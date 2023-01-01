التبادل التجاري بين روسيا واليابان زاد بنسبة 10 ٪ خلال الـ11 شهرا من 2022 رغم العقوبات

دلت بيانات وزارة المالية اليابانية، على أن حجم التبادل التجاري بين روسيا واليابان زاد رغم العقوبات بنسبة 10 ٪ خلال الـ11 شهرا من 2022 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.

ووفقا لمعطيات الوزارة، وصل حجم هذا المؤشر إلى حوالي 18 مليار دولار. وكان العامل الرئيسي في نمو حجم التجارة، هو الزيادة في أسعار الطاقة في السوق العالمية.

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وارتفع حجم الواردات اليابانية من روسيا من حيث القيمة على الفور بنسبة 35٪.

ووصل إلى حوالي 13.89 مليار دولار (بسعر الصرف الحالي) ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تعد روسيا واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال لليابان، وتبلغ حصتها حوالي 9٪ من جميع واردات هذا النوع من الوقود.

المصدر: تاس