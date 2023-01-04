 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم

مصدر دبلوماسي يكشف عن بعض محاور محادثات أردوغان المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي

أخبار العالم

مصدر دبلوماسي يكشف عن بعض محاور محادثات أردوغان المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uhw8

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات هاتفية مقررة اليوم مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تجديد عرض وساطة أنقرة في عملية التفاوض.

أفاد بذلك لوكالة "نوفستي" مصدر دبلوماسي في أنقرة، مضيفا أنه في العام الجاري يعتزم أردوغان مواصلة الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

وقال: "ونظرا لكونه على تواصل مع الطرفين، يعتزم الرئيس التركي تجديد عرض وساطته. وفي هذا السياق، لن تكون المحادثات الهاتفية المقررة اليوم استثناء".

إقرأ المزيد
الكرملين يعلن عن محادثات بين بوتين وأردوغان
الكرملين يعلن عن محادثات بين بوتين وأردوغان

وذكر المصدر أنه في المحادثة مع بوتين، يريد أردوغان أن يبحث أيضا مشروع إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا.

وقال: "هذا هو أحد الموضوعات الرئيسية على الأجندة الثنائية، وهو محل متابعة مباشرة من الزعيمين. وقد أعلن الجانب الروسي في وقت سابق بدء خطوات عملية (بشأن هذا المشروع)، وتجري العملية بالتنسيق (بين الطرفين). وفي هذا الصدد، يقوم الزعيمان أيضا ببحث التفاصيل والمقترحات".

وأمس الثلاثاء أكد الكرملين أن مباحثات هاتفية ستعقد الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي، وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن في وقت سابق أن أردوغان سيجري محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي الأربعاء.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا