مصدر دبلوماسي يكشف عن بعض محاور محادثات أردوغان المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثات هاتفية مقررة اليوم مع كل من نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، تجديد عرض وساطة أنقرة في عملية التفاوض.

أفاد بذلك لوكالة "نوفستي" مصدر دبلوماسي في أنقرة، مضيفا أنه في العام الجاري يعتزم أردوغان مواصلة الجهود لاستئناف عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار.

وقال: "ونظرا لكونه على تواصل مع الطرفين، يعتزم الرئيس التركي تجديد عرض وساطته. وفي هذا السياق، لن تكون المحادثات الهاتفية المقررة اليوم استثناء".

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وذكر المصدر أنه في المحادثة مع بوتين، يريد أردوغان أن يبحث أيضا مشروع إنشاء مركز لتوزيع الغاز في تركيا.

وقال: "هذا هو أحد الموضوعات الرئيسية على الأجندة الثنائية، وهو محل متابعة مباشرة من الزعيمين. وقد أعلن الجانب الروسي في وقت سابق بدء خطوات عملية (بشأن هذا المشروع)، وتجري العملية بالتنسيق (بين الطرفين). وفي هذا الصدد، يقوم الزعيمان أيضا ببحث التفاصيل والمقترحات".

وأمس الثلاثاء أكد الكرملين أن مباحثات هاتفية ستعقد الأربعاء بين الرئيسين الروسي والتركي، وذلك بعد أن أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن في وقت سابق أن أردوغان سيجري محادثات هاتفية مع بوتين وزيلينسكي الأربعاء.

المصدر: "نوفوستي"