رئيس إستونيا: لا أرى سببا لمحاربة اللغة الروسية!

صرح رئيس إستونيا، ألار كاريس، بأن الأزمة الأوكرانية، ليست سببا لمحاربة اللغة، والأدب الروسيين.

جاء ذلك ردا على تعليق مذيع قناة ETV + الإستونية، الذي قال: إنه بعد بدء الأزمة الأوكرانية، ظهر في إستونيا الكثير من الجهات التي تدعي، أن البلاد بحاجة لتهميش اللغة الروسية، وإيلاء اهتمام أكبر باللغات الأخرى.

فأوضح كاريس، أنه لا يتفق مع هذه الادعاءات، وتابع قائلا: "اللغة أداة، ولا أرى أي سبب لمحاربتها، فالروسية لغة ثقافة، ويجب تعلمها قبل اللغات الأخرى، كما لا يوجد سبب لمحاربة الأدب الروسي".

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وأشار إلى أن ردود الأفعال التي تنتج بسبب الحروب تتغير مع الوقت، وكذلك موقف العالم تجاه اللغة الروسية سيتغير، قائلا: "أعرف الكثير من المواطنين الروس، والأوكرانيين، الذين لم يعودا يرغبون التحدث باللغة الروسية، وهذه الظاهرة نتيجة للأزمة الأوكرانية، وفي جميع الأحوال لا يجوز مقاطعة اللغة بسببها".

وفي وقت سابق، طالب وزير التعليم الإستوني، تونيس لوكاس، بإلغاء تدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الإستونية.

وأضاف لوكاس، أن الكثير من الأهالي يعارضون تعلم أبنائهم للغة الروسية، بسبب الأزمة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي