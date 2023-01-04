بوتين يرى في بدء مهمة "الأميرال غورشكوف" القتالية حدثا مشهودا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بدء الفرقاطة الجديدة "الأميرال غورشكوف"، لمهمتها القتالية حدث هام جدا.

وأكد الرئيس بوتين، على أن التسليح القوي للفرقاطة سيحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية.

وبعد أن شكر كل الذين صمموا وعملوا في إنتاج هذه السفينة الحربية، أضاف بوتين خلال فعالية احتفال بدخول الفرقاطة للخدمة القتالية: "أنا متأكد من أن هذه الأسلحة القوية الموجودة على الفرقاطة ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية المحتملة وستساعد في ضمان المصالح الوطنية لبلدنا".

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وتابع الرئيس القول: " اليوم لدينا حدث مهم، إن لم نقل حدثا مشهودا: بدأت الفرقاطة الأميرال غورشكوف، بتنفيذ رحلة بحرية طويلة المدى، وهو أمر معهود لا غرابة فيه. لكن هذه المرة، تم تجهيز السفينة بأحدث نظام صاروخي تسيركون فرط الصوتي، والذي لا مثيل له في العالم".

يذكر أن سرعة صواريخ "تسيركون" سرعتها إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن إطلاقات لصواريخ "تسيركون" خلال مناورات مقبلة أثناء مهمة فرقاطة "الأميرال غورشكوف" في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط.

المصدر: وكالات