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قناة بولندية تنشر عبارة "دفاع روسيا البطولي" خلال إحدى نشراتها!

أخبار العالم

قناة بولندية تنشر عبارة
ria.ru
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تفاعل قراء صحيفة Gazeta Polska البولندية، مع منشورها حول ظهور عبارة "دفاع روسيا البطولي" في شريط أخبار تلفزيون بولندا المركزي TVP Info.

وظهرت هذه العبارة في شريط أحمر، أثناء قراءة إحدى مذيعات القناة نشرة إخبارية، أفادت فيها بأن، الاستخبارات الأوكرانية، أشارت إلى أن الجيش الروسي يغير التكتيكات المتبعة في العملية العسكرية الخاصة، ويقوم بتدريب قوات الاحتياط الحديثة لإشراكها في العمليات.

قناة بولندية تنشر عبارة

فكتب أحد المعلقين قائلا: "أحيانا يتم نشر الحقيقة عن طريق الخطأ".

وأضاف آخر: "في الواقع، ليس هناك خطأ، فروسيا تحارب لمنع الولايات المتحدة وحلف الناتو، من نشر أسلحتهم النووية على حدودها".

وعلق آخر: "يبدو أن أحد العاملين في القناة خلط بين قهوة الصباح، وإكسير الحقيقة".

وكتب آخر: "هذا ليس خطأ، هذه أمنية "القانون والعدالة"، للعام الجديد"

وأضاف آخر: "ما يدور في العقل، يجري على اللسان".

يشار إلى أن مسؤولي تلفزيون بولندا المركزي TVP Info، لم يعلقوا على الحادثة حتى اللحظة.

 

 

 

المصدر: نوفوستي

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