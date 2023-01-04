شويغو: صواريخ "تسيركون" يمكنها تخطي أي دفاع جوي ودفاع صاروخي

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن صواريخ "تسيركون" فرط الصوتية التي تحملها الفرقاطة "الأميرال غروشكوف"، يمكنها تخطي أي دفاع جوي ودفاع صاروخي.

وذكر الوزير، خلال الاحتفال ببدء الفرقاطة "الأميرال غروشكوف"، بتنفيذ مهماتها القتالية، أن سرعة صواريخ "تسيركون" تصل إلى 9 أضعاف سرعة الصوت، ومداها إلى ألف كيلومتر ويمكن إطلاقها من الجو والبر، والبحر من السفن والغواصات، كما يمكن تزويدها برؤوس حربية مختلفة بما فيها النووية.

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وأضاف الوزير أن هذه السفينة الحربية، قادرة على توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد العدو في البحر والبر، ومن سمات "تسيركون" قدرتها على التغلب بشكل موثوق على أي أنظمة دفاع جوي ودفاع صاروخي حديثة ومتطورة.

المصدر: نوفوستي