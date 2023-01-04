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الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم

شاهد عيان: العسكريون الأوكرانيون يطلقون النار على زملائهم المستسلمين

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شاهد عيان: العسكريون الأوكرانيون يطلقون النار على زملائهم المستسلمين
Sputnik
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قال الأسير الأوكراني من لواء الهجوم والإنزال المنفصل رقم 95  للجيش الأوكراني، فيتالي ليتشوك، إن العسكريين الأوكرانيين أطلقوا النار من قذيفة هاون على زملائهم الذين قرروا الاستسلام.

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ونشرت وكالة "نوفوستي" مقطع فيديو قال فيه ليتشوك: "إننا استسلمنا (للجيش الروسي) وقاموا بسحبنا وبدأ الجانب الأوكراني في إلقاء الألغام علينا. واستهدفنا لغم واحد وأصبنا. أخذنا العسكريون الروس وقدموا لنا الإسعافات الأولية ونقلونا إلى المستشفى. عندما كنا قريبين من المستشفى أصيبت السيارة بلغم، لكنه سقط بالقرب منها. وتم إطلاقه من الجانب الأوكراني، ربما أراد تدميرها".

وكانت مصادر في جمهورية لوغانسك الشعبية أعلنت أنه في بعض الأجزاء من دونباس يتم منع العسكريين الأوكرانيين من التراجع فقط بفضل عمل ما يسمى بفرق الحماية.

المصدر: نوفوستي

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